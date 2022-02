Lo ha annunciato Alfonso Signorini a fine puntata, proponendo ad Alex Belli di entrare di nuovo nella Casa per risolvere la questione con Delia e Soleil.

Durante l’intervista con Silvia Toffanin, l’attore aveva lasciato intendere un ritorno nel reality, ma senza dare conferme. Alla fine della puntata di ieri, è certezza: Alex Belli rientrerà nella Casa per due settimane. La motivazione data dal presentatore è quella di fare chiarezza e “scegliere” tra Delia e Soleil.

Il “man game” rientrerà nei giochi: la soap continua?

Durante la puntata dl GF Vip 6 di lunedì 7 febbraio, Alex Belli dialogando con Delia Duran aveva annunciato un “colpo di scena”, citando la lettera di Soleil. La rivelazione è proprio quella di rientrare nella Casa per un paio di settimane per riconquistare la moglie.

Alfonso Signorini, rivolgendosi all’attore dichiara: “Ti propongo di rientrare nella casa per risolvere definitivamente la questione e capire con chi voglia stare tra Soleil e Delia“. Nel corso della puntata infatti, Delia conferma la sua volontà di lasciare il man game e lui replica dicendo: “Io sto aspettando il tuo colpo di scena, ma è riferito a te, Delia. Non è riferito a Soleil. Il mio colpo di scena ce l’ho in canna. Io accetto le tue decisioni, sai quanto io ti adoro. Sai quanto adoro le montagne russe che mi fai vivere da quando ci conosciamo, l’unica cosa che ti dico è che tu abbia rispetto di ciò per cui noi abbiamo combattuto.”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG