Il conduttore rimprovera il gieffino per usare un linguaggio violento e non consono con la sua ragazza nel momento in cui litigano, ma Sophie prende le sue difese.

Nella puntata di lunedì 7 febbraio, è stata mandata in onda una clip delle ultime liti tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Il linguaggio del gieffino, nei confronti della sua fidanzata, è spesso molto colorito e questo ha dato molto fastidio a Signorini che lo ha rimproverato in diretta.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini

Come riporta lanostratv. it, Alfonso Signorini, dopo la clip video che mostra una lite tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, interviene a difesa della gieffina e dichiara: “Da spettatore sentire come tratti Sophie quando butti giù un bicchiere di vino in più è orribile…La riempi di parolacce…E’ una roba orrenda“.

Immediata la replica “dell’american smile” che dichiara infastidito: “Sono successe cose peggiorì qua dentro…” A questo punto però, il conduttore si infuria: “Non m’interessa niente…Ribadisco che dire certe cose a una donna è orrendo…Non va bene…” A prendere le difese del suo fidanzato, interviene Sophie Codegoni che dichiara: “Lo difendo perchè lui sa che sbaglia nei modi…“

La gieffina sostiene che viene dipinto diverso da quello che Alessandro è realmente e che spesso le clip video mostrano solo la parte peggiore della coppia, mentre loro passano anche tanti momenti belli insieme.

