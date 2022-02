L’attore si è decisamente ingelosito nel vedere Delia Duran disinibita nella Casa anche con altri uomini e avverte la gieffina, il conduttore gli fa notare che adesso la modella è single e può fare ciò che desidera.

Durante la diretta, Alex Belli ha visto una clip video in cui Delia Duran balla in modo sensuale con alcuni inquilini della Casa. La reazione dell’attore è quella di avvertire la modella di non esagerare ma Alfonso Signorini ricorda al man game che ora è una donna single e libera.

Le dichiarazioni di Delia e Alex Belli

Come riporta lanostratv.it, Alex Belli reagisce male a delle clip che mostrano Delia alle prese con dei balli provocanti: “Occhio in alcune cose che tu fai. Devi ponderare quello che fai“. A questo punto il presentatore dice a Delia Duran: “Da quando sei libera hai detto che non sei interessata ad altre storie, però ti vediamo molto seduttiva, questo senso di libertà ci piace“.

La modella venezuelana parla poi della decisione di lasciare Alex: “Ho preso questa posizione perchè mi ero stufata, bisogna avere un limite, questa è stata la mia scelta, se lui dice che il destino ha voluto questo ben venga, per il momento ho già la mia decisione di lasciarlo“. A questo punto, l’attore dichiara: “Accetto le tue decisioni, sai quanto io ti adoro, nel tuo essere contrastante, l’unica cosa che ti dico abbi rispetto per quello per cui noi abbiamo combattuto, senti le parole che ti ha detto Manila, puoi essere libera di fare quello che vuoi, sappi che tutto quello che fai prende una valenza, prima di fare delle cose, io sono geloso ma non di quello che lei è, quello che tu fai, i tuoi balli”.

Immediata la risposta di Signorini che ricorda a Belli: “Hai fatto più tu di Delia!“, riferendosi all’avvicinamento con Soleil.

