La cantante è stata una delle vincitrici del gioco ispirato al Fantacalcio, ideato dal proprietario di un bar di Porto Sant’Elpidio con degli amici.

Emma Marrone, Dargen D’Amico, Tananai, Elisa, Highsnob e Hu. Tutti vincitori del Fantasanremo, il gioco che ha fatto impazzire il web e che ha segnato questa edizione del Festival 2022. La loro squadra si è aggiudicata la vittoria e, come dichiarano loro stessi, “la gloria eterna”.

Emma Marrone commenta la vittoria

Come riporta il Corriere della Sera Emma Marrone commenta così la vittoria: “Ho vinto il Fantasanremo. La gloria eterna! E’ stato super divertente! Un bacio a tutti gli organizzatori e grazie a tutte le persone che mi hanno voluta in squadra”.

Come riporta la testata: “Considerata la natura dei bonus e dei malus previsti dal regolamento, il punteggio di ogni artista è stato largamente determinato dal caso. Allo stesso tempo non c’è da stupirsi nel vedere Emma al primo posto. “ La cantante è stata fermata dalla polizia subito dopo la sua esibizione sul palco dell’Ariston, guadagnando 50 punti in più che l’hanno aiutata ad arrivare al primo posto. La vicenda è stata raccontata simpaticamente da Emma con una storia Instagram che mostrava l’inseguimento della polizia.

