Parole che nessuno si aspettava quelle del compagno di Manila Nazzaro che dopo essere stata esclusa dalla finale ha ricevuto un duro messaggio proprio da lui.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip 6, è successo qualcosa di inaspettato. Lorenzo Amoruso si è dissociato da Manila Nazzaro e ha scritto un messaggio su Instagram che lascia pensare ad una pausa di coppia. Non si capisce benissimo a quale situazione si riferisca ma l’ex Miss non è stata ancora messo al corrente del post.

Le dichiarazioni di Lorenzo Amoruso

Nella puntata di ieri, lunedì 7 febbraio, Manila Nazzaro era una candidata alla finale insieme a Katia Ricciarelli e Davide Silvestri. L’ex Miss è stata la prima esclusa e mentre si leccava le ferite per la decisione del pubblico, il suo compagno scriveva un post su Instagram parecchio enigmatico: “Mi sono innamorato di una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato …mi prendo il mio tempo per riflettere.“

Da queste poche dichiarazioni sembra proprio che l’ex calciatore stia chiedendo un momento di pausa o di riflessione sul suo rapporto con la gieffina. Quello che non chiaro al web è questa improvvisa decisione e da cosa è davvero dovuta considerando l’andamento della serata.

