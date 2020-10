Gianluca Vacchi è diventato papà. Lui e la compagna Sharon hanno annunciato ai fan la nascita della piccola Blu Jerusalema.

Fiocco rosa in casa Vacchi – Fonseca: è nata la piccola Blu Jerusalema. Gianluca e la compagna nonché futura moglie Sharon hanno annunciato sui social la nascita della prima figlia. I fan attendevano con ansia questo momento, soprattutto per scoprire il nome che la coppia più famosa del web ha scelto per la primogenita. Di certo, nessuno si aspettava una decisione tanto particolare.

Gianluca e Sharon non hanno mostrato il visino della bimba, ma solo le sue manine strette a quelle di mamma e papà. Lo scatto è davvero dolcissimo e li mostra entrambi sorridenti, con gli occhi fissi sul frutto del loro grande amore.

Gianluca Vacchi è diventato papà

Il momento tanto atteso è arrivato: Vacchi, lo scapolo più ambito del pianeta, è diventato papà. L’uomo, attraverso il suo profilo Instagram, ha annunciato ai fan la lieta novella. A didascalia di uno scatto che lo ritrae con la piccola e con la neo mamma Sharon, si legge:

“Lei è con noi … Sharon ed io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vacchi. Grazie a Dio è sana e la stiamo già amando più delle nostre vite. Gianluca e Sharon”.

La bimba è nata la mattina del 27 ottobre 2020 e, a distanza di poche ore da quel momento, sta già riempiendo la vita dei neo genitori.

L’annuncio di Sharon Fonseca

Dopo l’annuncio di Gianluca, anche Sharon ha condiviso con i fan il primo scatto della bimba. A didascalia della medesima foto utilizzata dal futuro marito, ha scritto: “Nostra figlia è qui, non si può esprimere a parole questa esperienza e tutte le emozioni che stiamo provando. Siamo grati e benedetti. Benvenuta al mondo Blu Jerusalema Vacchi. Ti amiamo già più delle nostre vite”.

Tra qualche giorno, Sharon, Gianluca e la piccola Jerusalema Vacchi potranno tornare a casa e iniziare un nuovo capitolo della loro vita. Di certo, appena mamma e papà si saranno ripresi da questa grandissima emozione, mostreranno ai follower il visino della primogenita.