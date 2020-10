Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme. La conduttrice sportiva e il pugile sono stati pizzicati dal settimanale Chi.

Dopo qualche mese di lontananza, Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme. Ad annunciare la lieta novella è stato il settimanale Chi, che li ha pizzicati mentre lasciano un albergo dove hanno soggiornato. La conduttrice sportiva e il pugile sono arrivati alla rottura durante l’ultima estate, dopo un anno circa di relazione. I due hanno preferito non esporsi molto, ma il chiacchiericcio ha sempre sostenuto che la fine della storia d’amore fosse dovuta alla presenza di una terza persona. Stando al gossip, Daniele avrebbe tradito la bella Diletta. Ad oggi, questo tradimento o presunto tale risulta acqua passata.

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme

La storia d’amore tra Scardina e la Leotta sembra essere ripartita da dove l’avevano interrotta. Secondo la rivista di Alfonso Signorini, la coppia ha deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione. Diletta e Daniele sono stati pizzicati “all’uscita dall’hotel dove è ospite la Leotta”. I due erano diretti fuori città, per una gita in compagnia di amici.

Daniele Scardina e Diletta Leotta

Scardina, attualmente concorrente di Ballando con le Stelle, non ha mai nascosto di essere follemente innamorato della conduttrice sportiva. Dopo la rottura, ha più volte dichiarato che avrebbe fatto il possibile per tornare con lei. Il pugile, anche se non si è mai sbilanciato più di tanto, ha sempre sottolineato di non averla mai tradita.

Diletta, dal canto suo, ha imparato a tacere quando si parla della sua vita sentimentale e non ha mai rilasciato dichiarazioni degne di nota.

Daniele Scardina: la dichiarazione d’amore

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la stessa che lo ha visto soggiornare in albergo con la Leotta, il ragazzo si è lasciato andare ad una vere a propria dichiarazione d’amore: “È amore quello che provo”.

Ovviamente, il riferimento era alla conduttrice sportiva dalle forme esplosive. Molto probabilmente, Daniele Scardina ha confessato pubblicamente il suo amore per Diletta proprio perché sapeva che lei era in hotel ad aspettarlo. Al momento, né la Leotta né tantomeno lo sportivo hanno confermato o smentito il gossip.