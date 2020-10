Ospite a Storie Italiane, Guillermo Mariotto si è reso protagonista di un commento poco lusinghiero nei confronti di Rossella Erra.

Tra i protagonisti indiscussi di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto è uno dei giudici più seguiti del programma. Molto apprezzato per i suoi commenti sempre molto schietti, finisce spesso al centro dell’attenzione per via dell’utilizzo di parole poco ortodosse. Ne è un chiaro esempio quanto successo a Storie Italiane, dove il noto stilista ha definito “cicciona” la signora Rossella Erra, membro dell’antigiuria del programma condotto da Milly Carlucci. Parole che non sono passate di certo inosservate, scatenando un bel po’ di polemiche. Ecco cosa è successo.

Guillermo Mariotto, body shaming contro Rossella Erra

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 24 ottobre, Guillermo Mariotto ha dato un voto basso a Gilles Rocca che in collegamento con lo studio di Storie italiane ha chiesto spiegazioni in merito allo stilista.

Quest’ultimo ha prontamente provveduto a rispondere alla domanda dell’attore, lasciandosi andare ad un commento poco lusinghiero nei confronti di Rossella Erra. Guillermo Mariotto ha infatti affermato: “Ti ho messo 2! Avevo promesso alla ciccion… avevo promesso a… come si chiama quella vestita tutta di strass, che sta di fronte a me, alla signora Rosella che non davo 0″.

Parole alquanto infelici, quelle pronunciate da Mariotto, che hanno dato il via ad una vera e propria bufera social. La stessa signora Rossella Erra, dal suo canto, ha voluto replicare allo stilista attraverso un video pubblicato su Instagram.

A tal proposito ha affermato: “Guillermo, ciao! Sono la cicciona vestita di strass. Al giorno d’oggi ancora la parola cicciona? Che poi io cicciona lo sono veramente, ma tu non mi sembri tanto magrolino. Ma io ho capito cosa vuoi fare, vuoi fare come con Gilles Rocca, che gli hai messo 2 perché, come hai detto, gli vuoi puntare i fari addosso. Allora puntali anche addosso a me, così questi strass li facciamo luccicare ancora di più. E io mi chiamo Rossella, ma per te Signora Rossella“.

La presa di posizione di Carolyn Smith

Un post, quello pubblicato dalla signora Rossella Erra che ha raccolto in poco tempo numerosi like e messaggi di apprezzamento, tra cui quello di Carolyn Smith, che ha commentato: “Sei una favola. Brava“. Ma non solo, la nota coreografa britannica ha anche scritto un lungo post su Instagram attraverso il quale ha voluto rispondere a Guillermo Mariotto dopo le sue uscite su Rossella Erra e anche nei suoi confronti. Sempre durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, infatti, ha detto alla Smith che era “vestita da Covid“.

Rivolgendosi a Mariotto ha quindi scritto: “Voglio dire a Mariotto che va bene fare la battuta, ma non si va oltre altrimenti diventa un insulto. Non va bene, in particolare quando si rivolge in primis a una donna“. Per poi aggiungere: “Mio vestito da Covid, insulta me e la stilista Chiara Boni poi la signora Rossella con cicciona e altro. Mi fermo qui…spero che possiamo tornare ad un buon equilibrio prossima sabato. Allegria nello studio e principalmente a casa“.