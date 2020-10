Stefano De Martino è stato pizzicato con la top model Mariacarla Boscono, ex fidanzata di Ghali. Amore o semplice amicizia?

Dopo la rottura da Belen Rodriguez, Stefano De Martino potrebbe essere nuovamente innamorato. Il ballerino e conduttore tv è stato pizzicato dal settimanale Chi in dolce compagnia. La fortunata risponde al nome di Mariacarla Boscono ed è una modella nonché ex fidanzata di Ghali. Stefano e la bella donzella sono stati paparazzati dopo un weekend romantico in un resort del Trentino, mentre entrano insieme nell’appartamento milanese di lui. Si tratta di amore o di una semplice amicizia?

Stefano De Martino e Mariacarla Boscono fotografati a Milano

La fine del matrimonio con Belen Rodriguez è stata una bella mazzata. Stefano e la showgirl argentina avevano deciso di dare una seconda possibilità al loro matrimonio dopo ben 4 anni di lontananza. Quello che sembrava un grande amore, però, non ha resistito al lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus.

Stefano De Martino e Mariacarla Boscono

De Martino e la sua Belenita non hanno dato grandi spiegazioni ai fan, ma, dall’oggi al domani, hanno annunciato la rottura. Ognuno è tornato alla sua vita e i loro contatti sono stati limitati al benessere del figlio Santiago.

Mentre Belen è stata pizzicata con diversi maschietti, Stefano sembrava aver preferito la clausura. Questo, almeno, fino all’ultima paparazzata messa a segno dal settimanale Chi. Il ballerino e conduttore tv è stato pizzicato con Mariacarla Boscono. I due, dopo aver trascorso un romantico weekend in un resort in Trentino, hanno fatto ritorno a Milano.

Stefano e Mariacarla: amore o amicizia?

De Martino e la Boscono sono stati fotografati mentre fanno rientro nel nuovo appartamento milanese di lui, situato a pochi metri da quello di Belen. I paparazzi di Alfonso Signorini non hanno immortalato nessun bacio passionale o gesto romantico, per cui non possiamo affermare che tra i due sia sbocciato l’amore.

Stefano e Mariacarla passeggiano l’uno affianco all’altro, ma potrebbero anche essere buoni amici. Chiacchierano e gesticolano, ma nulla fa pensare ad un flirt in corso. Ovviamente, queste sono solo supposizioni, per cui fino a quando non verrà immortalato un bel bacio non possiamo parlare di amore. Al momento, l’ex talento di Amici di Maria De Filippi non ha commentato il gossip.