Fedez torna in ospedale a sei mesi dalla rimozione del tumore: lui documenta tutto sui social e condivide l’esito della visita medica.

Sei mesi fa Fedez spariva dai social dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas. Una notizia che lo aveva devastato e colto alla sprovvista, e che lo aveva costretto ad un ricovero urgente proprio pochi giorni prima che la figlia Vittoria festeggiasse il primo anno di vita. Per lui e per Chiara Ferragni sono state settimane lunghe e difficili, che hanno scelto di raccontare via social così come hanno sempre fatto anche per gli aspetti più leggeri e divertenti della propria vita.

Fedez torna in ospedale dopo l’operazione

L’epilogo della malattia di Fedez è stato felice: il tumore è stato rimosso e per lui non è stato necessario fare chemioterapia.

A distanza di sei mesi dall’operazione, il marito di Chiara Ferragni è tornato in ospedale per un controllo di routine e non sono mancati i messaggi di affetto da parte dei fan.

“Oggi visita di controllo dopo sei mesi dalla rimozione del tumore – ha scritto lui nelle sue Instagram story – .Mi aspetta una bella risonanza magnetica (che non amo particolarmente)”.

A conclusione della visita, quindi, non sono mancati gli aggiornamenti da parte del rapper: “Tutto bene! Grazie di cuore per i bellissimi messaggi”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG