Serata a Palermo per Chiara Ferragni che ha incontrato alcune fortunate fan disposte davvero a tutto per un momento con lei.

Ore di fila, a tratti anche sotto la pioggia, e una spesa minima di 50 euro per avere la fortuna di incontrarla dal vivo e scattarsi un selfie con lei. Parliamo di Chiara Ferragni e di quello che le sue fan sono state disposte a fare la scorsa serata in quel di Palermo pur di avere un momento con la loro beniamina.

Chiara Ferragni: fan innamorate e disposte a tutto

Chiara Ferragni 2020

Nelle scorse ore, Chiara Ferragni è stata a Palermo per promuovere la sua nuova linea beauty e ad attenderla, di fronte alla profumeria Douglas, c’erano tantissime sue fan che hanno sfidato anche il tempo non troppo buono pur di avere la possibilità di incontrarla e scattarsi una foto con lei.

Solo 60 di loro sono andate via felici dal posto e hanno avuto l’occasione di vedere l’imprenditrice digitale dal vivo. Non solo. Per poterla incontrare hanno dovuto “sfidare” anche la fortuna. Infatti, per avere l’occasione di stare da sole con la bella influencer occorreva anche fare una spesa minima di 50 euro dei suoi prodotti e risultare vincitrici di un gratta e vinci.

Ad ogni modo, intervistata da Palermo Today, le ragazze erano davvero disposte a tutto per l’occasione: “Non dormo sonni tranquilli senza il suo pigiama, se non indosso le sue mutandine, se non bevo dalla sua borraccia”, ha detto una ragazza. “60 euro per una borraccia? Non mi interessa, io la sostegno a Chiara perché è bella, sincera e solare. L’adoro in tutto ciò che fa, non nasconde mai nulla e sui social mostra la sua vita. Io ho le calze, il piumone, i cuscini: non ho potuto partecipare perché avevo già comprato tutto appena uscito”m ha detto un’altra giovane.

Di seguito alcuni scatti della giornata a Palermo condivisi in un post su Instagram dalla protagonista:

