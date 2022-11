L’ex dama di Uomini e Donne Luisa Monti è stata vittima di un malore e sui social, dopo il grande spavento, ha raccontato tutto.

Per fortuna è stato solo un grande spavento ma l’ex volto di Uomini e Donne, trono over, Luisa Monti, ha temuto davvero il peggio. La donna ha raccontato in una storia Instagram di essere stata male e nel dettaglio di essere svenuta e di essere stata portata in ospedale. Nelle sue parole si comprendere il grande timore per le sue condizioni e le difficoltà vissute.

Uomini e Donne: il racconto dell’ex dama

Protagonista dell’edizione 2019-20 di Uomini e Donne, Luisa Monti è ricordata per la relazione con l’ex cavaliere Salvio Calabretta. I due, tra le altre cose, dovrebbero presto sposarsi. In queste ore, però, l’umore è davvero tutto tranne che sereno e felice.

“Stamattina ci siamo presi un bello spavento, Salvio soprattutto”, ha spiegato la donna sui social. “Da quello che mi hanno raccontato, io non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale. Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti. Si presume che io abbia avuto una sincope”.

“Mi hanno finalmente dimessa. Sono svenuta da sveglia. Può succedere, il cervello comanda il corpo. Anche visto le condizioni generali che io sto vivendo. Sono stati due anni molto difficili. E niente, è capitato questo. Ora tutto è rientrato. Mi hanno detto che devo un po’ rallentare, perché devo andare a 50 e invece vado a 2000. Grazie per l’affetto e vi voglio bene. Un bacio”, ha detto in una storia successiva dopo essere stata dimessa dall’ospedale.

La donna, lo ricordiamo, mesi fa era stata costretta ad operarsi per un tumore al seno e, probabilmente, risulta essere anche debilitata dalle cure. La speranza è che possa tornare a stare bene il prima possibile.

Di seguito un vecchio post Instagram della donna relativo al periodo trascorso nella trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi:

