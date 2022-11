Intervista molto personale per Giulia Salemi che ha raccontato molti aspetti inediti relativi anche alla ricerca del benessere mentale e fisico.

Raccontandosi al settimanale Chi, Giulia Salemi ha affrontato diversi argomenti tra cui l’attuale felicità e serenità trovata tra lavoro e vita privata. Importanti anche i passaggi sul proprio fisico e sul fatto che la donna abbia lottato per stare bene con se stessa.

Giulia Salemi e la ricerca della serenità

Giulia Salemi

Col passare del tempo Giulia Salemi ha spiegato di aver dovuto trovare il giusto equilibrio per stare bene con se stessa: “Sono più sicura di me, più matura. Non sono più la ragazzina alla continua ricerca di approvazioni. Ho iniziato a dettare le mie regole. Fisicamente è un miracolo. Mi sono tormentata per anni, ho sofferto perché non riuscito a trovare una forma fisica adatta, passavo da diete ferree al divorare qualsiasi cibo. Ero infelice. Sono cambiata dopo il GF Vip e grazie a Pierpaolo, che mi ha dato molta serenità, è stato lui la mia dieta!”.

E ancora: “Ho sempre avuto la passione per la moda. Ma ora grazie alla forma fisica che ho trovato posso indossare tutto quello che ho sempre voluto. Sono nel mio parametro di bellezza, non in quello degli altri. Uso look che mi valorizzano”.

La bellezza e la serenità sul fisico ha permesso alla nota modella e influencer di stare davvero bene anche a livello mentale: “Sono molto autocritica, ma oggi dico: ‘sono fiera di me!’.

La cosa più importante per lei è stare bene con se stessa: “Prima si aspettavano da me che fossi bella e superficiale. Poter essere anche la Giulia seria mi ha liberata. Perché sono anche questo, ho un lato tormentato che mi porto dietro da quando ero piccola. Sono riflessiva, a tratti malinconica. Poter essere me stessa in televisione, sui social, nella vita reale, scegliere cosa fare, poter dire di no, lavorare senza scendere a compromessi per me è il traguardo più grande”.

Di seguito un recente post Instagram della ragazza proprio con una gag sul fisico recente avvenuta al GF Vip:

