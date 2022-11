Ore di fuoco per Meghan Markle che dopo i rumors sulla sua relazione con il principe Harry, è stata vittima di serie minacce.

Non è certo un periodo facile per Meghan Markle. La donna in questi giorni è stata al centro delle notizie di cronaca rosa e non solo per via del suo rapporto col principe Harry e il presunto tradimento, suo, nei confronti del marito. Adesso, per lei, anche minacce di morte confermate addirittura da Scotland Yard.

Minacce di morte a Meghan Markle: cosa è successo

Meghan Markle

In queste ore, come detto, Meghan Markle è stata molto chiacchierata. Il presunto tradimento a Harry ha scatenato una serie di reazioni non indifferente che ha portato, a quanto pare, anche a delle minacce di morte.

La Markle ha preso parte, infatti, ad una cena di beneficenza a Indianapolis durante la quale si è parlato di empowerment femminile e per la quale gli ospiti hanno pagato 3000 dollari a persona. La donna ha preso parte a tutto da sola, senza Harry.

Tra le dichiarazioni emerse e riportate dalla stampa pre e post evento, sono giunte anche quelle dell’ex capo di Scotland Yard, Neil Basu. L’uomo, a Channel 4 News, ha spiegato come la donna abbia ricevuto serie minacce.

“Avevamo delle squadre che stavano indagando e le persone, alla fine, sono state perseguite per quelle minacce. È disgustoso ed è un problema reale. Ho parlato pubblicamente per molti anni della minaccia del terrorismo di estrema destra in questo paese”.

A quanto pare, dalle parole dell’uomo, le principali minacce per Meghan sarebbero arrivate online e da gruppi di estrema destra.

Di seguito, invece, un recente post su Instagram di una fanpage di Harry e Meghan:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG