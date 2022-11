Curioso aneddoto rivelato da Natalia Estrada che ha deciso di rifiutare Sanremo e di non tornare in televisione per dei motivi precisi.

Intervista a Chi per Natalia Estrada che ha raccontato a 360° la sua “nuova vita” lontana dal piccolo schermo ma anche il no ad Amadeus che la voleva convincere a prendere parte a Sanrmeo. Nella sua spiegazione anche un curioso retroscena legato proprio alla proposta del conduttore.

Le parole di Natalia Estrada

Amadeus

Natalia Estrada nell’intervista pubblicata sulla rivista diretta da Alfonso Signorini ha voluto subito spiegare perché ha deciso di allontanarsi dalla tv: “Stavo facendo La sai l’ultima? e andai a trovare un amico in campagna che aveva un maneggio. Ho iniziato a prendere lezioni con mia figlia Natalia, abbiamo imparato insieme. E poi abbiamo conosciuto la parte più bella, che è stato capire come un animale che ti sembra grosso e indistruttibile abbia un’anima così fragile. A volte vengono trattati in modo rude, ma sentono persino una mosca che si appoggia su di loro e così è la loro anima. In tv è la stessa cosa: impieghi anni a costruire una carriera, ma poi ti senti fragile e hai paura di perdere tutto. Mi sono trovata in cima a una collina e avevo di fronte due strade. Il cavallo mi ha dato un’altra dimensione. E io, che venivo dalla danza e amavo la disciplina, ho scelto lui”.

Un passaggio anche sul no detto ad Amadeus per Sanremo: “Mi piacerebbe l’idea ma non mi piace essere sulla bocca di tutti, la mia scelta è stata quella di fare la mia vita. Con Amadeus mi sono sempre trovata benissimo, abbiamo fatto tante trasmissioni insieme, le nostre figlie andavano a cavallo insieme e Giovanna, la moglie di Amadeus, ha fatto parte del mio corpo di ballo a Teatro tra le donne”.

E ancora “Ho vissuto anche la nascita del loro amore, per questo mi dispiace dire di no, ma non voglio riaprire una porta che avevo chiuso, perché mi sfuggirebbe il controllo di poter dare quello che mi piace”. Infine il curioso retroscena: “Amadeus mi ha persino proposto di entrare all’Ariston a cavallo”.

Di seguito un post Instagram di una fanpage della donna con un vecchio scatto che la riguarda:

