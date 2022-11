Il Regno Unito potrebbe prepararsi ad accogliere Harry, di rientro nella Royal Family senza la moglie Meghan Markle. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale InTouch, il matrimonio tra il secondogenito di Re Carlo III e Lady Diana sarebbe appeso sul filo di un rasoio a causa di un tradimento da parte dell’attrice americana. Il rotocalco di cronaca rosa, infatti, parla di una relazione extraconiugale tra la Markle e la guardia del corpo, Chris Sanchez.

Secondo quanto riportato dalla cronaca rosa americana, Harry sarebbe venuto a conoscenza del tradimento della moglie in seguito ad una chiamata da parte della scuola che frequenta il figlio Archie.

Il figlio di Lady Diana pare sia stato contattato perché Meghan aveva dimenticato di andare a prendere il bambino. Harry, quindi, si sarebbe recato a casa e avrebbe colto la moglie intenta a chiacchierare con la sua guardia del corpo.

Tra i due sarebbe scattata una furiosa lite che pare sia stata documentata con fotografie pronte a compromettere la relazione tra Harry e la Markle.

La notizia non è stata né smentita né confermata dai diretti interessati, ma alla diffusione dello scoop pare che i sudditi inglesi si siano detti pronti a riaccogliere Harry in caso di divorzio dalla moglie.

