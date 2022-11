Non c’è pace per Aurora Ramazzotti, che continua ad essere perseguitata dai paparazzi anche nei momenti di relax: ecco cosa è accaduto.

La vita di Aurora Ramazzotti non gode di molti momenti di privacy. La notorietà di cui gode la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti l’ha costretta a convivere con la costante presenza dei paparazzi, spesso appostati nei luoghi più improbabili per documentare ogni suo singolo movimento. E, proprio nelle ultime ore, la Ramazzotti ha raccontato sui social cosa è accaduto ad uno dei fotografi che la attendevano sotto casa.

Aurora Ramazzotti, la sorella Celeste manda via il paparazzo

“Mia sorella che allontana il paparazzo è tutto”, ha scritto Aurora Ramazzotti su Instagram a corredo della storia che racconta come la sorella Celeste si sia avventata contro il paparazzo appostato sotto casa.

Nelle immagini condivise in rete, si nota come la piccola, senza alcun timore, cerchi di allontanare il fotografo che, preso alla sprovvista, fatica a reagire.

La reazione della bambina, del tutto inaspettata, ha scatenato la risata della Ramazzotti e tanti commenti della rete, che hanno applaudito al coraggio della piccola.

Non è la prima volta, tuttavia, che Aurora Ramazzotti documenta sui social la continua presenza dei paparazzi nella sua vita. Spesso, infatti, ha mostrato come si nascondano – a volte in modo maldestro – per immortalarla nei momenti più semplici della sua quotidianità.

