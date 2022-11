Tutto quello che è accaduto nel fine settimana: le notizie di cronaca rosa più interessanti che hanno animato l’ultimo weekend di novembre.

Cosa è successo nell’ultimo fine settimana di novembre 2022? Le notizie di gossip hanno animato il web: dalla morte del decano dell’alta moda, Renato Balestra, fino alla furia di Maria De Filippi contro la sporcizia lasciata in casetta dagli allievi di Amici, senza dimenticare le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip e gli scontri tra i giurati di Ballando con le stelle.

Il gossip del weekend

E, proprio i giudici dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci sono stati i grandi protagonisti del gossip. Dopo lo scontro in diretta tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, la giornalista ha voluto esprimere la sua opinione con un lungo post sui social. “Quello che è successo ieri è affascinante. Non è neppure cronaca, è illusionismo. Il mondo sottosopra – ha scritto lei – […]Nessuno che provi a far notare che la realtà non è una clessidra, se la giri NON è uguale, è al contrario. Io nel frattempo vedo un sacco di piedi. Teste per aria. Anche tante persone a casa, per fortuna, vedono la stesa cosa. E un po’ mi viene da ridere.

Sembra una barzelletta […]”.

Nella casa del Gf Vip, invece, sembra succedere di tutto. Charlie Gnocchi si è lasciato andare a dichiarazioni molto volgari nei confronti di Oriana Marzoli, tanto che gli autori sono stati costretti a richiamarlo in confessionale.

Charlie: “Oriana si vuole fare una trombata…ha la figa bagnata…sempre sempre” “che voto dai?”

Antonino: “nove”



🚨 Espulsione immediata di questo porcone

Fate girare 🚨#gfvip #donnalisi #nikiters pic.twitter.com/S6WUUb0sps — Veritas (@Veritas55543576) November 27, 2022

Intanto, sul web è esploso l’hashtag #iostoconmicol dopo gli attacchi di molte vip della casa contro la Incorvaia. “Non si lava i capelli”, “Brutta”, “Se fossi un uomo non la sceglierei mai” sono solo alcune delle offese che le sono state rivolte. Il pubblico da casa si è schierato dalla parte di Micol, mentre la sorella Clizia ha parlato di “odio di donne contro le donne”, “un passo indietro per l’emancipazione femminile”.

Negli studi di Amici di Maria De Filippi, invece, è esploso il caos: mai la conduttrice si era adirata così tanto con i concorrenti del talent show. La sporcizia lasciata in casa da alcuni cantanti e ballerini potrebbe costare cara a qualcuno.

"Mettete a rischio di eliminazione dei vostri compagni quando non è colpa loro…" #Amici22 pic.twitter.com/Ddmf7iOCth — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 27, 2022

Silvia Toffanin è tornata ad ospitare in studio Criscina Scuccia, nota per la partecipazione a The Voice come suor Cristina. Abbandonato il velo, la cantante siciliana ha raccontato il suo ritorno alla vita laica, soffermandosi anche sulla possibilità di diventare madre. “Sinceramente mi fai una domanda alla quale non sono preparata, anche se un senso di maternità c’era e continua ad esserci – ha replicato lei ai microfoni di Verissimo – . Se mai un giorno arriverà perché no, mi hai presa un po’ alla sprovvista perché al momento non penso all’amore figuriamoci a diventare madre. Sono in modalità step by step”.

