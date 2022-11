Succede di tutto a Ballando con le Stelle: polemica esplosiva tra Selvaggia Lucarelli, Iva Zanicchi e Guillermo Mariotto. Cosa è successo.

Volano stracci a Ballando con le Stelle. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda è stato show, in negativo, dopo l’esibizione di Iva Zanicchi. Tutta colpa di un parere, forse un po’ pesante, di Selvaggia Lucarelli che ha generato un vero e proprio caos che ha visto anche l’intervento, a gamba tesa, pure di Guillermo Mariotto.

Paroloni tra Selvaggia Lucarelli, Iva Zanicchi e Guillermo Mariotto

Selvaggia Lucarelli

Come detto, tutto nasce dall’esibizione di Iva Zanicchi e dal successivo giudizio della giuria. In modo particolare da quello di Selvaggia Lucarelli che, a differenza degli altri giudici, ha contestato quanto visto arrivando anche ad una frase che ha scatenato una vera e propria “rissa” verbale.

La giornalista ha spiegato che in questa edizione di Ballando con le Stelle ci sono, a suo modo di vedere, ballerini più meritevoli e ha concluso il suo pensiero con una frase: “Il rischio è che diventi squallida”.

Una dichiarazione che oltre a generare, quasi, le lacrime della Zanicchi, ha portato anche Guillermo Mariotto a prendere parola e scagliarsi contro di lei.

Rivolgendosi alla Lucarelli, infatti, l’uomo ha sbottato molto duramente: “Hai dato della squallida a Iva, non si fa. No. Arrivare a questo punto no. Non è retorica. La figura della squallida la stai facendo tu. Allora tu sei una scimmia che getta gli escrementi contro tutti! Sì, sei arrabbiata per il fidanzato e getti escrementi contro tutti!”.

Una vera e propria polemica che oltre ad aver, probabilmente, deluso anche Milly Carlucci, ha generato un vero e proprio dibattito anche sui social. A dirla tutta, però, fatta eccezione per i termini usati, pare che molti la pensino come la Lucarelli, almeno sul fatto che ci siano ballerini migliori della buona Iva.

Di seguito il post Twitter di un utente con la reazione furiosa di Mariotto:

