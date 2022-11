Le cose tra i due non sembrano andare benissimo ma Oriana Marzoli è comunque rimasta colpita dalle “doti” di Antonino Spinalbese…

Nelle scorse giornate al GF Vip c’è stato qualcosa di particolarmente intimo tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. I due si sono lasciati andare sotto le coperte e le telecamere, inevitabilmente, li hanno pizzicati. Tra i due, però, le cose non sono proseguite troppo bene e nonostante un apparente allontanamento, la ragazza è rimasta piacevolmente colpita dalle “doti” dell’uomo e lo ha rivelato a Sarah Altobello.

Oriana Marzoli, la confessione su Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese

Come detto, Oriana Marzoli ha “conosciuto” in modo intimo Antonino Spinalbese. Nonostante le cose tra i due non siano, ora, super brillanti, la donna è rimasta comunque molto colpita dal ragazzo e dalle sue “doti”. Proprio di questo la modella ha parlato con Sarah Altobello.

Le due donne si sono confidate su alcuni dettagli intimi del rapporto che Oriana ha avuto con Antonino. Sarah, senza giri di parole, ha chiesto all’amica se Spinalbese fosse dotato o meno. La risposta è stata sorprendente. “Non si direbbe ma sì, è dotato”, ha confidato la Marzoli.

“Ma dai, non si direbbe. Davvero? Io non sbaglio mai su queste cose”, ha detto Sarah.

Il “siparietto” è andato avanti ancora per qualche secondo e il loro dialogo è immediatamente diventato virale sui social.

Tra l’altro, da sottolineare, come accanto alle due ragazze ci fossero anche Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria intenti in atteggiamenti da veri piccioncini ma che, comunque, non sono sembrati molto interessati al dialogo tra le due e, probabilmente, visto che il loro discorso è stato fatto abbastanza a toni bassi, non hanno neppure sentito. Altrimenti, siamo sicuri, che qualche commento pure da parte loro sarebbe partito…

Di seguito un post su Twitter condiviso da un utente con il dialogo in questione tra le due donne:

Oriana: Ma perche pensi che sto così..



Sappiamo cara Oriana che ti interessa solo 🎺🎺..altro che sentimenti #Gintonic #GFvip #Antonino



pic.twitter.com/VoH94HSIPI — Ari Adion (@ari_adion) November 25, 2022

