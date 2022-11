Grande attesa per l’edizione del Festival di Sanremo 2023. Ci sarebbe già la lista di alcuni dei big in gara con due clamorosi ritorni.

C’è grande attesa per quello che sarà il Festival di Sanremo 2023. La kermesse, ancora una volta affidata ad Amadeus, è attesa, come ogni anno, nei primi giorni di febbraio e questa edizione dovrebbe avere inizio a partire dal giorno 7 del mese. Il pubblico è in fermento per conoscere chi saranno i protagonisti in gara e, in queste ore, pare esserci stata, in via ufficiosa, una prima lista dei partecipanti. Spicca il ritorno di due super big.

Sanremo 2023: la possibile lista dei cantanti in gara

Amadeus

“Elisa, Morandi e Ranieri si sono messi in gioco e hanno partecipato. Credo che questo sia il futuro del Festival col ritorno dei Big. Quando annuncerò la lista dei cantanti dirò: ‘loro sono i miei super ospiti’. Quando arrivai al Festival mi ritrovai con 50 super ospiti e 10 cantanti in gara. Ho eliminato la parola super ospite, trovo ingiusto verso l’artista che viene a presentare la sua musica in un clima di grande festa”. Sono state queste le recenti parole di Amadeus ospite alla Milano Music Week ed è anche in virtù di tali dichiarazioni che sarebbe uscita una prima lista “ufficiosa” dei protagonisti in gara.

A riportarla è il Fatto Quotidiano che parla del ritorno di due big, tanto amati al grande pubblico. Si tratterebbe di Marco Mengoni e di Giorgia, che manca da Sanremo da oltre 20 anni.

Altro nome possibile, quello di Gino Paoli che avrebbe del sensazionale. Infine, non mancano i volti giovani che arrivano dai talent show, come Amici. In tal senso ci sarebbe Luigi Strangis.

Tra gli altri anche Tanani, Nada, Elodie, Francesca Michielin, Paola e Chiara (di nuovo insieme), Lazza, Levante, Colapesce Dimartino e Madame.

La lista ufficiale verrà data il 4 dicembre direttamente da Amadeus.

Di seguito un recente post Instagram dell’account ufficiale del Festival con Amadeus e Gianni Morandi protagonisti della clip:

