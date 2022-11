Dopo il caso che lo ha coinvolto al GF Vip, ecco un lieta notizia romantica: tra Marco Bellavia e Pamela Prati è sbocciato l’amore…

Che ci fosse del tenero tra Marco Bellavia e Pamela Prati era già chiaro da qualche tempo, ma ora pare che le cose si siano evolute. La conferma è arrivata dalle parole dell’uomo a Verissimo. Infatti, ospite di Silvia Toffanin, l’ex volto di Bim Bum Bam ha spiegato che il loro “amore è verissimo”.

Marco Bellavia e Pamela Prati: è amore

Marco Bellavia

“Il mio cuore è promesso a una donna che conosciamo tutti, tanti auguri Pamela!”. Con queste parole Marco Bellavia ha parlato a Verissimo del suo rapporto con la nota soubrette.

Interrogato da Silvia Toffanin, l’ex concorrente del GF Vip che aveva lasciato dopo l’episodio di bullismo, ha confermato: “Se le cose si fanno serie? Ci siamo baciati. È in progress, sono emozionato”, ha ammesso poi l’ex Bim Bum Bam. E ancora: “Quando la penso mi batte il cuore”.

A precisa domanda sulla realtà dei sentimenti, poi, ulteriore precisazione: “È un amore verissimo”.

Già all’interno della Casa del GF Vip, tra i due era sembrato esserci del tenero con l’uomo che, tornato per parlare con gli ex compagni, che aveva detto alla Prati: “Le cose che provavo per te erano autentiche e mosse dal cuore. Io avrei voluto che tra noi nascesse un amore”.

Frasi alle quali la donna aveva risposto: “Quando uscirò possiamo recuperare. Ti vorrei abbracciare e quando uscirò da qui lo farò”.

Evidentemente così è stato. Staremo a vedere cosa accadrà in futuro…

Di seguito un post Instagram della trasmissione con una parte dell’intervista:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG