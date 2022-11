Il dolore per la perdita del padre Rosario è ancora forte e vivo in Emma Marrone, che ha ricordato commossa il suo amato “Peter Pan”.

Solo alcune settimane fa, Emma Marrone annunciava la morte del padre. Il signor Rosario è venuto a mancare in seguito ad una leucemia e il dolore per la sua scomparsa prematura è ancora molto forte nella cantante. Legatissima al genitore, da cui ha ereditato la passione per la musica, Emma lo ha ricordato ancora una volta in occasione del Festival di Luce!, nel corso di un’intervista con Agnese Pini.

Emma, le lacrime per il padre

“Sono troppo arrabbiata con la vita in questo momento – ha ammesso la cantante salentina – . Quando succedono queste cose così enormi e tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto”.

“Io so chi ero quando c’era lui, ora è come se stessi ricominciando da capo – ha continuato Emma tornando a parlare del padre Rosario – . Adesso che lui non c’è più sono un’altra persona e lo sto vedendo ogni giorno”.



La commozione, quindi, ha preso il sopravvento. Emma ha asciugato le lacrime e aggiunto: “La vita ti cambia tutto all’improvviso e lo sto capendo. Sono appena nata. Lo chiamavo Peter Pan perché non voleva mai crescere. Di lui ho sempre apprezzato la generosità”.

