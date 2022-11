Una notizia molto triste per il mondo della moda: è morto a 98 anni il grandissimo stilista Renato Balestra. A dare l’annuncio sono state le figlie con la nipote. Saranno proprio loro, adesso, a prendere in mano l’azienda di famiglia e gestirla.

La moda è stata colpita da questo pesante lutto. La morte di Renato Balestra, decano dei couturier dell’alta moda romana, si è spento in queste ore. Da quanto si apprende si trovava nella clinica romana Mater Dei. L’uomo aveva 98 anni e lascia ora la gestione dell’azienda alle figlie, Federica e Fabiana, e alla nipote, Sofia. I funerali si terranno martedì 29 novembre nella Chiesa di Santa Maria del Popolo a Roma.

La sua carriera nella moda è inizia per caso, quando gli amici avevano inviato uno dei suoi bozzetti al Centro Italiano della Moda (CMI)- Lì venne notato subito per il suo talento e partecipa a una sfilata di Alta Moda.

Da quel momento in poi solo un crescendo che lo porterà prima negli anni Settanta a diventare noto per la “Pittura Ricamo”, e successivamente arriva anche al cinema, con i disegni dei costumi di Ava Gardner, Gina Lollobrigida e Sophia Loren. Nel 1958 arriva pure ad Hollywood vestendo, tra le tante, Zsa Zsa Gabor e Liz Taylor.

Renato Balestra sarà anche uno dei primi a creare una collezione unisex. Nel corso degli anni era diventato anche un volto televisivo con alcune partecipazioni a diversi programmi. Ora il triste lutto nella notte tra il 26 e il 27 novembre 2022.

Di seguito un post Instagram che ricorda il grande stilista della moda:

