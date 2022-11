Quali sono stati i migliori gossip della settimana? Dalle critiche a Chiara Ferragni per le foto osé fino all’anello di Totti a Noemi. Le notizie.

Discussioni, critiche, polemiche ma anche ritorni di fiamma e, purtroppo, dei lutti. Quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 21 novembre al 25? La risposta è complicata visto che ne sono accadute di tutti i colori: dalle critiche ricevute da Chiara Ferragni per alcuni scatti ritenuti eccessivamente provocanti, fino ad un anello spuntato al dito di Noemi Bocchi che pare le sia stato dato da Francesco Totti. Andiamo a vedere tutte le notizie.

I migliori gossip della settimana: la foto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni 2020

Ha fatto molto discutere in questi giorni un recente post Instagram di Chiara Ferragni in lingerie bianca. Il contenuto condiviso dalla donna ha ricevuto tante critiche relativamente al fatto che una mamma non dovrebbe mostrarsi in modo così provocante. Dal canto suo la bionda imprenditrice ha voluto rispondere: “Non c’è niente di più bello di trovarsi a proprio agio con il proprio corpo. E se voglio farlo vedere, che male c’è? Non faccio male a nessuno…tranne alle vostre menti bigotte!”.

Ambra libera la casa dei Pazzini

Ambra Angiolini

Molto chiacchierata da mesi, Ambra Angiolini ha finalmente liberato la casa di Milano che apparteneva alla famiglia Pazzini dopo un lungo periodo nel quale, pare, la stesse occupando abusivamente.

La morte di Roberto Maroni

Roberto Maroni

Purtroppo questa settimana è stata anche quella della morte di Roberto Maroni. Il noto politico è deceduto a 67 anni dopo una brutta malattia. “Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto ‘bene’. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico. Chi è amato non conosce morte, perchè l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina (Emily Dickinson). Ciao Bobo”, queste le parole della famiglia che ha dato la notizia della sua dipartita.

Noemi Bocchi e l’anello regalatole da Totti

Francesco Totti

Non poteva mancare la nuova vita di Francesco Totti con Noemi Bocchi. Proprio la donna ha sfoggiato un anello da 5 carati suscitando tante chiacchiere vista l’importanza del gioiello. Ad ogni modo la loro relazione va avanti a gonfie vele.

Di seguito il post Instagram di una fanpage della donna dove è possibile apprezzare l’anello:

Wanda Nara e Icardi di nuovo insieme

Wanda Nara e Mauro Icardi

Sembra tornato il sereno tra Wanda Nara e Mauro Icardi. La coppia argentina pare essere tornata insieme dopo aver annunciato di essere “in corso di separazione”. Galeotta la vacanza alle Maldive per provare a sistemare le cose. Tentativo, evidentemente, riuscito come confermato da un post Instagram del bomber ex Inter.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG