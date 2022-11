Sembra essersi conclusa la vicenda che coinvolgeva Ambra Angiolini che abitava senza permesso nella casa milanese della famiglia Pazzini.

Trova finalmente un punto la nota vicenda che ha coinvolto Ambra Angiolini e la famiglia Pazzini. L’attuale giudice di X Factor stava vivendo, abusivamente, o comunque senza permesso dei padroni di casa, nella loro abitazione a Milano. Dopo svariati mesi, pare che la donna abbia “restituito le chiavi”.

Ambra Angiolini ha lasciato la casa dei Pazzini

Ambra Angiolini

Come detto, Ambra Angiolini avrebbe liberato la casa di Giampaolo Pazzini e Silvia Slitti. Quest’ultima ha portato la vicenda alla ribalta nelle passate settimane accusando appunto l’attuale giudice di X Factor di abitare in modo abusivo la casa.

L’accusa era appunto quella di non liberare la casa che la Angiolini aveva preso in affitto dai coniugi Pazzini a Milano quando stava con Massimiliano Allegri. I legali di Ambra avevano rispedito le accuse al mittente generando una vero e proprio caso.

In queste ore The Pipol Gossip ha svelato appunto che la vicenda si sarebbe conclusa con la Angiolini che avrebbe restituito la dimora ai proprietari.

“Ambra Angiolini ha finalmente liberato la casa della coppia Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini. Da pochi giorni infatti i due hanno ripreso possesso della loro dimora. La ricostruzione dei fatti offerta a più riprese in questo ultimo periodo dalla coppia Slitti – Pazzini, raccontava di come il giudice di X-Factor non avesse adempiuto ad un accordo, quello di liberare l’appartamento milanese preso in affitto nel 2021 entro giugno 2022. Silvia Slitti, più volte, aveva denunciato anche attraverso i social ciò che Ambra Angiolini era restia a fare, ovvero andarsene dall’abitazione occupata e porre fine alle conseguenti difficoltà arrecate dal mancato rispetto degli accordi presi. Noi di Pipol possiamo rivelarvi che oggi le cose sono cambiate e l’appartamento è stato finalmente riconsegnato ai proprietari”, le parole del media in riferimento alla vicenda.

Staremo a vedere se ci saranno conferme da parte dei diretti interessati.

Di seguito il post Instagram di The Pipol Gossip:

