Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme? La vacanza alle Maldive senza figli sembra dare un indizio chiaro…

Solamente poche settimana fa c’erano state le parole che ne avevano sancito la separazione imminente. Adesso, tra Wanda Nara e Mauro Icardi potrebbe esserci stato un ritorno di fiamma. Tutta colpa, o merito, delle Maldive, destinazione scelta dai due per una vacanza senza figli. Ma come stanno le cose per davvero?

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme?

Wanda Nara e Mauro Icardi

Stando ai media argentini, Wanda Nara e Mauro Icardi starebbero dando una nuova chance alla loro storia d’amore. I due si sarebbero regalati una vacanza con l’obiettivo di riconciliarsi.

Sui social sono ben visibili, sui rispettivi profili, gli scatti del viaggio. Al momento, però, nessuna foto di coppia ma entrambi stanno comunque documentando tutto con foto delle acque cristalline, della sabbia bianca e altri dettagli caratteristici del posto.

A sbilanciarsi maggiormente con qualche pensiero personale è stato il calciatore del Galatasaray che, attraverso alcune IG stories, stando alle parole riportate dal CdS, ha scritto: “È uno dei nostri posti preferiti al mondo per riposare, staccare dalla routine e ricaricare le batterie. Ho tutto quello che mi dà felicità. Sono fortunato e molto felice”.

A dare maggiori dettagli sulla relazione tra i due sarebbe il tabloid La Nacion che ha spiegato la scelta della modella e del giocatore ex Inter di andare alla Maldive lasciano i figli ai parenti.

In particolare Francesca e Isabella, nate dal loro matrimonio, e Valentino, Constantino e Benedicto nati dalla storia con Maxi Lopez, sarebbero rimasti con la nonna, la madre della showgirl, Nora Colosimo.

Staremo a vedere se al loro ritorno ci saranno annunci da fare per rendere nota la pace o meno…

Di seguito proprio un recente post Instagram della showgirl argentina:

