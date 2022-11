Non mancano le discussioni a Uomini e Donne dove a prendersi la scena sono stati Armando e Cristina. Tra i due sono volate parole grosse…

Scintille a Uomini e Donne e questa volta i protagonisti sono un po’ inattesi. Parliamo di Armando e Cristina che si sono “scontrati” in studio nella puntata odierna. Il Cavaliere ha deciso di interrompere la conoscenza con la dama e la sua scelta non le è esattamente piaciuta…

Uomini e Donne: il web si schiera dopo il duro confronto

Come detto, a Uomini e Donne è tornato protagonista Armando Incarnato che questa volta fa parlare, non per i consueti commenti relativi alle vicende degli altri partecipanti al programma, bensì per l’evolversi del suo percorso sentimentale.

Infatti, l’uomo ha deciso di voler voltare pagina salutando, di fatto, Cristina, e raccontando di aver conosciuto una nuova dama che sta frequentando. La donna si chiama Antonella, per altro un volto già noto alla trasmissione avendo partecipato in passato.

Proprio questa nuova conoscenza portata avanti dal cavaliere ha fatto arrabbiare, e non poco, Cristina che in studio si è lasciata andare a diverse osservazioni che hanno dato spazio ad una brutta discussione.

La dama ci è rimasta male e ha cercato di generare una reazione in Armando che, però, sembra davvero aver messo alle spalle quella piccola conoscenza con lei.

La discussione ha visto intervenire anche Gianni Sperti e Tina e ha suscitato grande clamore anche sul web dove in tanti si sono schierati con l’uomo. “Cristina è allucinante, voce e labbra più fastidiosi di canale 5”, ha scritto un utente su Twitter.

“Ma cosa vuole questa Cristina da Armando?”. “Armando ha ragione e basta. Questa volta non possiamo dire nulla a lui”.

Di seguito alcuni post su Twitter di utenti che pare abbiano scelto con chi stare:

Cmq armando è armando

Ma cristina è allucinante, voce e labbra piú fastidiosi di canale 5 #ued #uominiedonne — claudia M (@MastroClaudia) November 22, 2022

#uominiedonne Ma io non capisco questa Cristina cosa vuole da Armando, non si sono mai visti, non è successo letteralmente nulla tra di loro, ha tirato la corda facendo la splendida e quello si è semplicemente stancato.

Di una pesantezza assurda. pic.twitter.com/jWEDEr3PCA — m. (@pinkcl0udz) November 22, 2022

Si può dire tutto di Armando ma in questo caso ha ragione, ha chiuso con Cristina, è lei che continua ogni volta. Lei dovrebbe capire e fare un passo indietro. #uominiedonne — Ilenia⁸(◜◡◝.)🌸 (@ilenia_stay) November 22, 2022

cristina è realmente insopportabile comunque. mi dispiace dirlo, ma armando ha più che ragione. #uominiedonne — marti (@amoriperduti) November 22, 2022

Cristina che esce e piange per le parole di Armando e lui che si alza e se ne va quando lei rientra e decide di rimanere per conoscere altri uomini



loro si sono dati seriamente un pezzo di cuore #uominiedonne — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) November 22, 2022

Armando contro Cristina: "ti ho dovuto far vedere il 740 per farmi piacere a te! Tutto ti ho dovuto dire di me!!"#uominiedonne pic.twitter.com/bTRbY94uOZ — Arcani_e_Argatti (@cordismei) November 22, 2022

