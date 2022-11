L’ex opinionista di Uomini e Donne Karina Cascella ha espresso la propria opinione sulla futura abolizione del Reddito di Cittadinanza.

Ormai non la si vede molto spesso in tv ma sui social Karina Cascella è sempre molto attiva. L’ex opinionista di Uomini e Donne, oggi ristoratrice, ha voluto dire la sua in queste ore a proposito del Reddito di Cittadinanza e della sua abolizione futura e dei cambiamenti imminenti.

Karina Cascela e il Reddito di Cittadinanza

Karina Cascella

Attraverso una serie di stories su Instagram, infatti, l’ex opinionista di Uomini e Donne ha voluto sottolineare come molte persone, secondo lei, abbiano approfittato del Reddito di Cittadinanza per non lavorare.

“Abolito il Reddito di Cittadinanza dal 1° gennaio 2024, sono assolutamente d’accordo”, ha esordito Karina Cascella su Instagram. “E sono d’accordo anche sul fatto che resterà per chi ne avrà davvero bisogno. Per chi ha salute e forze, invece, andate a lavorare!”.

Dopo aver sottolineato alcuni casi specifici che alcuni suoi seguaci le avevano fatto notare, la Cascella ha anche specificato quanto abbia fatto fatica a trovare personale per il suo ristorante a Bergamo proprio perché molti non avevano voglia di lavorare. “Io e i miei soci ci siamo esauriti per trovare personale con stipendi più che adeguati e orari di lavoro ridotti, eppure ancora oggi facciamo fatica a trovare persone che abbiano voglia di lavorare. Magari senza il Reddito di Cittadinanza gli tornerà questa voglia”.

Parlando ancora di chi, invece, avrebbe proprio necessità di un aiuto: “A me spiace per chi fa fatica a trovare lavoro ma è impensabile vedere gente che si sveglia alle 10 con calma al mattino, va a prendere il caffè poi fa un giretto e poi pranza e poi fa il pisolino e prende 800€ al mese. Te credo che non vanno a lavorare. Era ora che qualcuno facesse qualcosa, le modifiche al reddito erano più che doverose e giuste”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della donna:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG