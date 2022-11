Dopo la separazione da Piqué, Shakira cerca una babysitter per i suoi figli: la cantante pronta a pagare un maxi stipendio ad una condizione.

Erano una delle coppie più belle e in vista tra spettacolo, musica e pallone. Ma ora che la loro storia è finita urge trovare un modo per far vivere bene i loro figli. Stiamo parlando di Shakira e Gerard Piqué ed in particolare della ricerca di una babysitter che possa aiutare i due a prendersi cura dei bimbi, Sasha e Milan.

Shakira e la ricerca della babysitter

Shakira

Sebbene Piqué abbia da poco annunciato il ritiro dal mondo del calcio e, dunque, ipoteticamente potrebbe avere maggiore tempo a disposizione, pare che Shakira, in vista del suo trasferimento a Miami, stia cercando una babysitter che possa darle una mano.

I due si sono separati in estate dopo 12 anni di relazione e adesso pare abbiano bisogno di qualcuno che possa dare una mano con i ragazzi, Milan e Sasha.

Dopo svariati tentativi da parte dell’ex giocatore di convincere la cantante a rimanere a Barcellona, la popstar ha preso la sua decisione: lascerà la Spagna e si trasferirà a Miami con i figli Milan e Sasha.

I due bambini della coppia hanno 9 e 7 anni ed è proprio per loro che l’artista, famosa per diversi capolavori nella musica, pare sia alla ricerca di una babysitter.

Secondo quanto riporta il programma televisivo “Ya es mediodía”, la cantante è alla ricerca di una persona disposta a prendersi cura dei due ragazzi ma anche a tenere fede ad una precisa condizione.

Chi vorrà essere la babysitter di Milan e Sasha, infatti, dovrà essere “una tomba” per quanto riguarda le vicende familiari e non far filtrare nulla di ciò che vedrà o sentirà. Una condizione abbastanza normale vista l’esposizione mediatica dei genitori ma che sembra facile da portare avanti, specie a fronte di uno stipendio che andrà dai 3000 euro a salire…

Di seguito un post Instagram molto dolce dell’artista in compagnia dei figli:

Riproduzione riservata © 2022 - DG