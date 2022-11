Arriva dai social uno scatto ricco di emozione e tenerezza dedicato al compianto Fabrizio Frizzi. Il gesto della figlia Stella…

La tv e i suoi affezionati telespettatori non lo hanno certo dimenticato. E neppure, per ovvie ragioni, la moglie, Carlotta Mantovan, e sua figlia, Stella. Stiamo parlando di Fabrizio Frizzi che in queste ore in particolare è tornato nei pensieri dei suoi fan per un bel gesto andato in scena sui social.

Fabrizio Frizzi, il gesto della figlia

Fabrizio Frizzi

Animaletti colorati e pupazzi che ricordano i personaggi del film di animazione Toy Story ma non solo. In questo modo la piccola Stella, figlia di Fabrizio Frizzi, ha voluto evidentemente ricordare e omaggiare il suo compianto papà.

A rendere pubblico il gesto della bimba, un bellissimo lavoretto, è stata mamma Carlotta Mantovan che ha accompagnato il suo post Instagram con una serie di hashtag dal grande significato.

L’opera della bambina sembra riprodurre un piccolo teatro realizzato con una scatola di scarpe dove compiaono appunto diversi personaggi che hanno caratterizzato la sua vita e quella del padre. A nove anni, la bambina non dimentica il buon Fabrizio e lo stesso fa la sua Carlotta.

Diversi i commenti social che lo scatto ha provocato. Alcuni ricchi di commozione, altri che hanno preferito esaltare la tenera fantasia della bambina.

Molto riservata sul suo privato, sui social la Mantovan non compare spesso e quando lo fa, quasi sempre, è per mostrare paesaggi suggestivi o, come in questo caso, degli omaggi e ricordi in onore di suo marito, scomparso nel 2018.

Di seguito il post Instagram pubblicato da Carlotta Mantovan:

