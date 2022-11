Cristina Quaranta è pronta a cercare di nuovo l’amore e per farlo è disposta anche ad andare a Uomini e Donne over…

Dal GF Vip a Uomini e Donne? Potrebbe essere questo il percorso di Cristina Quaranta che, dopo aver preso parte all’edizione 2022 del Grande Fratello Vip ed essere stata eliminata, apre le porte alla nota trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Cristina Quaranta a Uomini e Donne?

Cristina Quaranta

Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, Cristina Quaranta si è raccontata a 360* sottolineando in modo particolare come, dopo aver chiuso il suo matrimonio diverso tempo fa, si senta pronta ad intraprendere una nuova relazione.

Le parole della donna partono dalla recente esperienza al GF: “Ringrazio Alfonso perché mi ha fatto capire che, dopo cinque anni, forse sono pronta per cercare l’amore. Avrei voluto continuare almeno per altri due mesi (nella casa del Gf Vip ndr), mi interessavano molto le persone nuove che sono entrate. Per un mese mi sono disintossicata dal cellulare, non mi è mancato neanche un po’. Stavo proprio bene in quella casa ma per il carattere che ho sono durata anche troppo. Certo, ti mancano le persone che ti aspettano fuori, ogni mattina mi svegliavo pensando a mia figlia Aurora”.

Tornando alla ricerca dell’amore, la Quaranta si è lasciata andare a quella che sembra essere una proposta nei confronti della nota trasmissione Uomini e Donne: “Potrei propormi a Maria De Filippi come tronista a Uomini e Donne over. Magari anche con Wilma Goich visto che anche lei ha capito di essere pronta a innamorarsi ancora”.

Staremo a vedere se la De Filippi ci penserà su e se lei alla fine ci andrà…

Di seguito un recente post Instagram che riguarda proprio la donna:

