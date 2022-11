Dichiarazioni infuocate da parte di Anastasia Kuzmina su Ballando con le Stelle e l’eliminazione sua e di Lorenzo Biagiarelli.

Hanno concluso in anticipo la loro partecipazione a Ballando con le Stelle e adesso arriva qualche dichiarazione velenosa, anche frutto della delusione. Parliamo di Anastasia Kuzmina e Lorenzo Biagiarelli, usciti dal programma di Milly Carlucci nella scorsa puntata. Attraverso alcune stories social, la ballerina professionista si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo.

Ballando con le Stelle, le parole di Anastasia Kuzmina

Milly Carlucci

La Kuzmina ha risposto ad alcune domande dei fan con un Q&A su Instagram. A chi le aveva chiesto come stesse dopo l’eliminazione da Ballando con le Stelle, la donna ha detto: “Giù ovviamente. Sento di aver fallito in qualche modo. Però alla fine non potevo nemmeno combattere con tutto l’odio che Lori ha addosso. Lo volevano fuori, l’hanno fatto fuori”.

Un commento a cui la donna ha poi dato seguito: “Lore sta male. Mi ha detto: ‘Abbiamo fatto l’errore di pensare che io fossi un concorrente come gli altri’. Vero, abbiamo pensato bastasse ballare e migliorare. Abbiamo sbagliato. PS: Sua suocera è morta 10 ore prima della puntata”.

A proposito del possibile ripescaggio: “Se penso di poter tornare in gioco? Potremmo. C’è sempre quel fenomeno di Pasquale La Rocca. So che Luisella fa le facce schifate quando ballo io, quindi non mi va di parlare di lei. Ma lui è veramente l’oro. Averlo tra i professionisti è un regalo. So che faranno una bella esibizione. Io farò del mio meglio ovviamente. Conoscendo un po’ Lorenzo, so che si spaccherà anche lui. Speriamo bene”, ha concluso la donna con tanto di frecciata a Luisella Costamagna.

Staremo a vedere se qualcuno vorrà rispondere alla ballerina e se in futuro la coppia riuscirà a tornare in gioco col ripescaggio.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram proprio della ballerina:

