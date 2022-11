Una scelta di vita che sembra essere stato molto produttiva: l’ex hostess ha raccontato la sua esperienza da modella su OnlyFans.

Non è la prima volta che si parla degli elevati guadagni su OnlyFans, il noto social dove per vedere i contenuti devi abbonarti al profilo della persona che hai deciso di seguire. E dall’Inghilterra arriva una storia molto particolare di una donna che ha deciso di licenziarsi da lavoro e dal ruolo di hostess per diventare una modella per la piattaforma prima citata.

Il racconto della modella OnlyFans

Modella con abito nero

A raccontare la sua storia è Alexia Grace al Sun, noto tabloid inglese. La ragazza ora è a tutti gli effetti una modella di OnlyFans e dopo un inizio un po’ stentato sta ottendendo grandi risultati: “Sono passata da 600 sterline a settimana a guadagnare 25 mila sterline al mese”, ha detto la giovane che prima lavorava per la compagnia Jet2 e faceva anche la barista da Costa Coffee. “La maleducazione dei clienti non mi manca affatto”.

La giovane Alexia ha raccontato di come abbia cambiato vita nel 2020 e sia già riuscita a togliersi svariati sfizi: tra viaggi, auto e casa.

“All’inizio ero preoccupata per quello che avrebbero pensato gli altri ma presto questi pensieri li superi. Molte persone pensano che sia denaro facile ma non lo è, devi dedicargli del tempo. Con Jet2 lavoravo su turni di 12 ore e guadagnavo 1.300 sterline al mese. Inoltre dovevo sorbirmi le lamentele dei clienti”. E ora su OnlyFans a quanto ammontano i suoi guadagni? “All’inizio non riuscivo ad andare oltre le 500-600 sterline mensili. Ora invece, sono pronta a comprare casa e potrei anche pagare tutto in anticipo”.

Di seguito un post Instagram proprio della ragazza:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG