L’ex volto di Uomini e Donne Lucas Peracchi ha raccontato qualche dettaglio in più sugli affari che sta facendo su OnlyFans.

Curiose parole di Lucas Peracchi, ex volto di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Mercedesz Henger, a proposito dell’exploit che, a quanto pare, ha avuto sulla piattaforma OnlyFans che gli sta permettendo di guadagnare molti soldi, utili per svolgere diversi affari e realizzare i suoi sogni. Le sue parole, riportate da Leggo.it, sono destinate a far discutere…

Lucas Peracchi, l’ex Uomini e Donne e i guadagni su OnlyFans

Uomo in mutande

Che la ormai nota piattaforma OnlyFans sia usata per guadagnare dei soldi è noto a tutti, ma che le cifre che si possono ottenere siano davvero elevate e, spesso, anche “facili”, forse non lo si sapeva così bene. A raccontare come procede la sua esperienza, anche a livello economico, sul social, è stato appunto Lucas Peracchi, ex Uomini e Donne.

Il ragazzo ha raccontato di essere riuscito a ricomprare la casa dei nonni a Borla di Vernasca, in provincia di Piacenza, grazie all’uso della piattaforma digitale. Il 36enne ha spiegato: “C’è chi mi chiede di spedirgli le mie calze, le mutande. Chi voleva un video dove muovo i pettorali e poi inquadro il piede. Sembra assurdo, lo so, ma mi hanno pagato strabene in quel caso. Sicuramente più di quanto prendevo facendomi il mazzo ore lavorando in cantiere”.

Tra le tante offerte ricevute dall’ex tronista, oggi è un personal trainer, c’è anche quella di prendere parte come protagonista di un film porno. In quel caso lo stesso ragazzo aveva spiegato di non voler prendere quella strada ma di avere comunque un sogno: “Il mio prossimo sogno è fare il vino in Valdarda”.

E chissà che con i soldi di OnlyFans le cose non possano davvero realizzarsi come per la casa dei nonni…

Di seguito un recente post Instagram di Peracchi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG