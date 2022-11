Confessioni segrete e alcune molto private per Vera Gemma che a Belve si è lasciata andare ad alcuni racconti anche… piccanti.

Ospite a Belve, trasmissione Rai condotta da Francesca Fagnani, Vera Gemma ha avuto modo di raccontare tantissime situazioni e aneddoti vissuti nella sua vita tra lavoro, spettacolo e vicende intime e private. Scoppiettante come sempre, tutte le sue dichiarazioni andranno in onda in diretta questa sera, ma sono già arrivate alcune anticipazioni…

Vera Gemma: le parole tra seduzione e spogliarelli

Vera Gemma

Come detto, l’intervista completa a Vera Gemma andrà in onda questa sera a Belve su Rai 2 in seconda serata, ma dal sito DavideMaggio.it arrivano le prime anticipazioni. La donna, rispondendo alle domande di Francesca Fagnani, si è lasciata andare a tantissime rivelazioni. Anche piccanti…

Fresca di Leone d’Oro a Venezia come miglior attrice nella sezione ‘Orizzonti’, la donna ha parlato di sé e della sua vita senza troppi peli sulla lingua come è solita fare. Diversi gli argomenti trattati dal rapporto con le droghe, fino agli uomini e il dolore per la perdita della madre e del padre.

“Le droghe? Tutte”, ha ammesso senza timore Gemma. E ancora, incalzata dalla conduttrice sulla sua esperienza da spogliarellista: “Ho accettato proposte indecenti, avevo uno che ogni tanto sganciava del cash a Los Angeles e io lo prendevo, che c’è di male?”.

Stuzzicata ancora dalla Fagnani a proposito degli spogliarelli: “Qual è la mossa vincente, quella che li faceva impazzire tutti? Non vorrei dire cose fortine però ti devi sentire pu**ana per mandare questa energia agli altri”.

E a proposito di uomini: “Se ho mai fatto a botte? A voglia. Anche agli uomini. Quando vado fuori di testa ti meno. L’ultima volta ad Amsterdam in aeroporto. Era indifesa ma se l’era cercata. Non capiva… […]”.

Di seguito un post su Twitter di un utente sull’intervista:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG