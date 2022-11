Foto piccanti per il suo ultimo lavoro ma Rihanna anziché essere censurata viene “elogiata” dallo stesso social network.

Dopo aver partorito a fine maggio, Rihanna dimostra di essere tornata alla forma fisica perfetta e di essere assolutamente sensuale. Anche troppo… Negli ultimi scatti pubblicati su Instagram, infatti, la cantante ha un po’ esagerato con alcune foto senza slip che, forse, avrebbero “meritato” la censura dal noto social viste le rigide regole, eppure, a sorpresa, hanno ricevuto solo apprezzamenti. Persino dallo stesso account ufficiale della piattaforma.

Rihanna da censura ma Instagram… apprezza

Rihanna

Al fine di pubblicizzare la nuova collezione di intimo Savage X Fenty la cui sfilata andrà in onda anche su Prime Video, e nella quale la stessa Rihanna ha indossato alcuni dei capi, la cantante ha voluto mostrarne alcuni in anteprima su Instagram.

Scorrendo il suo post sul noto social si possono vedere appunto le foto che la vedono protagonista. Scatti decisamente provocanti e sinuosi in cui ne spicca in particolare uno che la vede con il lato B in bella mostra e, apparentemente, senza slip.

Una foto che, secondo gli standard di Instagram, sarebbe dovuta essere censurata e, dunque, eliminata. Peccato che, fino ad ora, non sia stato così e anzi, la stessa piattaforma è parsa decisamente favorevole alla foto.

Interessante, infatti, notare come nei commenti al post ce ne sia uno proprio del profilo ufficiale di Instagram che ha scritto: “Un’app può essere innamorata di un’icona?”.

Per carità, come dargli torto osservando anche le foto, ma forse, un commento che poteva essere evitato dato che molto spesso, scatti anche meno “peccaminosi” vengono rimossi.

Di seguito il post Instagram in questione con gli scatti della cantante:

Riproduzione riservata © 2022 - DG