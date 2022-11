Ultimo colpo di scena nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: il Pupone “abbandonato” dal suo avvocato prima dell’udienza in tribunale.

Il prossimo 11 novembre, Francesco Totti e Ilary Blasi si ritroveranno in tribunale per discutere della scomparsa delle borse griffatissime di lei e della restituzione dei famosi Rolex. Al fianco della conduttrice Mediaset c’è l’avvocato Simeone, mentre secondo le indiscrezioni lanciate da Dagospia, l’ex calciatore non sarà più assistito dall’avvocatessa Annamaria Bernardini de Pace.

Totti abbandonato dall’avvocato: perché?

Sul sito di informazione, si legge che Annamaria Bernardini de Pace avrebbe interrotto i rapporti di lavoro con Francesco Totti dopo essere riuscita a trovare un accordo economico che era stato accettato anche dalla controparte.

“L’ 11 novembre […] andrà in scena a Roma l’udienza che vedrà Totti e Ilary alle prese con la ‘scomparsa’ di Rolex e borsette. Ma in tribunale al fianco del Pupone non ci sarà il suo avvocato matrimonialista, la rinomata Anna Maria Bernardini de Pace – scrive Dagospia – . Come mai? Il motivo è semplice ma sorprendente: ha mollato l’ex pallonaro della Roma al suo destino”.

“[…]Dopo sudati incontri e interminabili compromessi e mediazioni, la suprema avvocatessa meneghina aveva trovato un accordo sulla cifra economica da corrispondere alla Blasi con il di lei legale, Alessandro Simeone – si legge ancora – […] La separazione consensuale portata a buon fine da Bernardini de Pace e Simeone è stata bocciata dall’entourage di Totti (Noemi, il preparatore Scalia, il legale Conte, etc.), Pupone compreso”.

I rapporti tra l’avvocatessa Bernardini de Pace e Totti, dunque, si sarebbero così conclusi. Ad incentivare la rottura, pare, sia stata anche Noemi Bocchi, che non avrebbe mai avuto un buon feeling con la matrimonialista.

Riproduzione riservata © 2022 - DG