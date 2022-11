Jennifer Aniston si mette a nudo e parla pubblicamente dell’infertilità che le ha impedito di avere figli: ecco perché l’attrice non è diventata mamma.

Attrice celebre per essere stata la protagonista della serie televisiva Friends, Jennifer Aniston è anche una delle dive di Hollywood che per diverso tempo hanno occupato le pagine della cronaca rosa. Indimenticabili le nozze con Brad Pitt – che poi la lasciò per Angelina Jolie – e, ancora, il matrimonio – finito – con Justin Theroux. Ad oggi, la Aniston si dichiara assolutamente single e, per la prima volta in una intervista per Allure, ha deciso di toccare un tasto mai toccato finora: la maternità mancata.

Jennifer Aniston, la verità sulla mancata maternità

“Ho cercato di rimanere incinta, è stato un percorso difficile per me, quello di avere un figlio… – ha confessato Jennifer, oggi 53 anni – . Ho fatto ricorso alla fecondazione in vitro, bevevo tè cinese, ho tentato di tutto”.

Le mille vie intraprese per diventare mamma, però, non le hanno mai permesso di realizzare il suo sogno. “Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto, ‘Congela gli ovuli, fai un favore a te stessa’. E’ che non ci pensi, così eccomi qui oggi. La nave è partita”, ha ammesso.

Per molti anni, la stampa ha sostenuto che Jennifer Aniston non avesse figli perché egoista. Da questo, secondo il gossip, sarebbero dipesi i problemi con i mariti e le conseguenti separazioni.

“C’era questa narrativa che mi dipingeva come egoista, concentrata solo sulla carriera – ha precisato lei – .Si diceva che mio marito Justin Theroux mi avesse lasciata per questo. Erano tutte bugie”.

Ad oggi, però, la Aniston non ha alcun rimpianto: “Non ho rimpianti. Non ci devo più pensare, è finita”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG