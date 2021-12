Jennifer Aniston sa tutto dei pettegolezzi che circondano la sua vita personale: semplicemente non le importa.

Jennifer Aniston, star di Friends si è proprio stufata di sentire sempre le solite voci sulle sue presunte gravidanze. Per anni, è stata perseguitata da questo tipo di gossip e, in una recente intervista a The Hollywood Reporter, ha parlato della recente notizia che la dichiarava incinta e futura madre di due gemelli. Ecco il suo commento: “Sarò la madre miracolosa a 52 anni?“.

Jennifer Aniston, il gossip sulle presunte gravidanze: “Doloroso”

Jennifer Aniston, che ha divorziato due volte e non ha avuto figli, ha rivelato che – a 52 anni – non si cura più delle voci che la vedono spesso incinta, strumentalizzando la gravidanza come unica via di legittimazione di una donna. L’attrice di Friends – che, di recente, ha festeggiato un anno insieme al suo cagnolino – ha preso di mira un altro doppio standard che deve affrontare da anni:

“Gli uomini possono sposarsi tutte le volte che vogliono, possono sposare donne [più giovani] tra i 20 ei 30 anni“, ha detto. “Le donne non sono autorizzate a farlo“. L’attrice del The Morning Show ha spiegato che – sebbene non legga un tabloid da “tanto tempo“, sente che il ruolo di scrutatore è stato ricoperto dal pubblico, grazie ai social media.

“È quasi come se i media avessero consegnato la spada a qualsiasi Joe Schmo seduto dietro lo schermo di un computer per essere un troll o come li chiamano e fare il prepotente con le persone nelle sezioni dei commenti“, ha detto. “Quindi è solo una specie di passaggio di mano in un certo senso. E non so perché ci sia una vena così crudele nella società. Spesso mi chiedo cosa ottengano“.

La vita amorosa dell’attrice

La Aniston è stata sposata con Brad Pitt dal 2000 al 2005 e con Justin Theroux dal 2015 al 2017. Ha anche frequentato John Mayer e Vince Vaughn. Tuttavia, la star ha sottolineato che alcune donne sono in grado di sfuggire sorprendentemente alle critiche:

“Dolly Parton non ha mai avuto figli. Ma le persone le hanno rotto il c***o per questo?“, ha detto a THR. “No, nessuno ha provato a metterla dietro una staccionata bianca“. Ciononostante, la Aniston ha detto che non le piace “sedersi comodamente nel vittimismo” perché è quello che ha visto fare alla sua defunta madre, Nancy Dow, per tutta la vita.

“Sapevo che questa persona mi stava dando un esempio di ciò che non avrei mai voluto essere e non lo sarò mai“, ha detto. “Penso che sia tossico, ed erode le tue viscere e la tua anima“.

