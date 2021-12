Al Bano ha rivelato di soffrire di una patologia, non curabile definitivamente, che è emersa in seguito ai periodi di stress che sperimenta.

Lo stress non è un buon amico per nessuno di noi, né tantomeno per i volti famosi che spesso si ritrovano ad affrontarlo a livelli molto alti. Lo sa bene Al Bano che, nel corso della sua lunga carriera di successo, ha vissuto sicuramente momenti gioiosi, ma anche alcuni decisamente pesanti. Nel corso del tempo, il cantante di Cellino San Marco si è accorto di soffrire di una patologia della pelle.

Al Bano Carrisi

Al Bano parla la patologia della pelle di cui soffre da tempo

Da diverso tempo, Al Bano soffre di psoriasi. Si tratta di una particolare condizione della pelle, che emerge – in alcuni casi – per il forte stress che si vive in particolari momenti della propria vita. Il cantante di Cellino San Marco ha spiegato di soffrirne soprattutto quando non riesce a gestire completamente i picchi di nervosismo e pressione:

“Mi è successo di tutto. Cominciai a vedere sulle mani, sulle ginocchia e sui piedi una strana dilatazione della pelle. Avevo un forte prurito e, quando mi grattavo, spesso sanguinavo. Si trattava di psoriasi, dovuta al grande stress che dovevo sopportare quotidianamente“.

La scoperta negli anni ’90

Non è di recente che l’artista ha scoperto di soffrire di questa malattia della pelle, che porta arrossamenti e desquamazioni della pelle, nonché altre conseguenze nel corso del tempo. Carrisi, infatti, ha saputo di soffrirne dagli anni ’90.

Il cantante, però, è in cura e cerca di tenere sotto controllo lo stress che la fa emergere più prepotentemente. Come lui stesso ha rivelato, si sottopone a diversi trattamenti presso l’Ospedale San Raffaele di Milano: “Oggi anche se non posso dire di aver debellato del tutto questa fastidiosissima malattia, diciamo che mi sento praticamente guarito dalla psoriasi. Tuttavia sto sempre attento a non farmi vincere dallo stress, altrimenti il problema ritorna a manifestarsi“.

