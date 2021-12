Chiara Ferragni e il marito Fedez annunciano ai fan un giro per Milano a bordo del Ferragnez bus: le tappe per incontrarli e salire a bordo.

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato una sorpresa che sicuramente i fan gradiranno molto: a pochi giorni dalla presentazione di The Ferragnez, serie di Amazon Prime Video, i coniugi salgono a bordo di un bus a tema, sul quale sarà possibile fare un giro di Milano, guardando – nel contempo – le anteprime delle puntate dello show. Il pullman è stato arredato rigorosamente in rosa e con accessori glam.

Chiara Ferragni e Fedez sul bus di The Ferragnez in giro per Milano

La coppia ha annunciato un progetto molto interessante: gireranno la città di Milano a bordo di un bus rosa, ricco di dettagli glamour. È un periodo di gran successo per l’influencer e il marito Fedez i quali, nel nuovo show Amazon Prime Video, intitolato The Ferragnez, hanno svelato diversi dettagli della loro vita privata che non erano stati mostrati prima sui social. Ecco la foto del bus:

Diverse le tappe che i due percorreranno insieme e che permetteranno ai fan di salire a bordo del bus per girare nei vari posti della città della Madonnina in compagnia dell’influencer e del cantante: Castello Sforzesco, Cadorna, Corso Magenta, Duomo e San Babila – a rotazione -, proprio come ha comunicato l’imprenditrice in un post su Instagram.

I dettagli glamour del bus

Diamo un’occhiata più da vicino al bus e al suo arredamento. Il pullman si compone di due piani: è di colore rosa e viola ed è personalizzato a tema The Ferragnez. Sulle scale, è stato posizionato un tappeto di colore rosa: poi ci sono i divanetti fucsia, un maxi schermo che permette di dare un’occhiata, in anteprima, alle puntate della serie Amazon Prime Video.

Salendo al piano di sopra, troviamo un divano di velluto e un albero di Natale, in formato mini, decorato con palline bianche, fucsia e rosa, colori che riprendono quelli degli esterni e degli interni del bus.

