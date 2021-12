Belen Rodriguez ha compiuto un gesto che ha riacceso le speranze dei fan che sognano un riavvicinamento tra lei e Stefano De Martino.

Mentre da settimane circolano voci riguardanti una presunta crisi tra Belen e Antonino Spinalbese (mai confermata dai due diretti interessati), la showgirl argentina ha compiuto un gesto che ha sollevato le speranze dei fan verso un suo possibile riavvicinamento nei confronti dell’ex marito, Stefano De Martino. La showgirl avrebbe infatti inviato alcuni pacchi regalo ai suoi amici con una frase che lega profondamente lei e Stefano.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Belen Rodriguez: la frase importante per lei e Stefano

Nelle ultime ore sui social la stilista Elisabetta Franchi ha mostrato di aver ricevuto un dono da Belen Rodriguez e un bigliettino contenente una benedizione, attribuita a San Patrizio, che i fan della showgirl argentina conoscono bene: si dà il caso infatti che la frase in questione sia impressa anche su un tatuaggio di Stefano De Martino, ex marito della showgirl.

“Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere caldo sul tuo viso, e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano”, si legge nella benedizione che Belen ha scelto per accompagnare i regali dei suoi amici e che Stefano ha invece scelto di farsi tatuare sulla pelle. Belen non ha rotto il silenzio in merito alla sua questione e in tanti tra i fan sui social si chiedono se la showgirl argentina abbia scelto la benedizione di San Patrizio proprio in virtù di un presunto (e mai confermato) riavvicinamento col suo ex marito.

Belen e Stefano: l’addio

Belen e Stefano De Martino si sono detti definitivamente addio all’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus. Un anno più tardi la showgirl, legata ad Antonino Spinalbese, ha dato alla luce la sua seconda figlia: la piccola Luna Marì Spinalbese. Da alcune settimane circolano voci riguardanti una presunta crisi tra Belen e Antonino, ma la questione non ha ricevuto conferme.

