In occasione della conduzione di Giulia Salemi a Artisti del panettone, Pierpaolo Pretelli ha gridato al mondo tutto il suo orgoglio.

La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi procede a gonfie vele a giudicare dalle dediche dell’ex velino alla fidanzata influencer. Giulia Salemi è stata scelta per condurre i due speciali di Artisti sul panettone, in onda su SKY l’11 e 18 dicembre alle ore 18:00. Pierpaolo non è riuscito a nascondere tutto il suo orgoglio e in un post sui social ha scritto: “Ma quanto è brava?! Ce l’ha proprio nel sangue… la mia conduttrice”.

Ma quanto è brava?! Ce l’ha proprio nel sangue … la mia conduttrice @GiuliaSalemi93 👏 🎉 super proud 🍀❤️ #artistidelpanettone — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) December 11, 2021

A Giulia Salemi è stata affidata la conduzione di Artisti del panettone, lo speciale di Sky in cui alcuni dei migliori pasticceri d’Italia sono stati chiamati a mostrare alcune delle loro più golose creazioni e, ovviamente, in vista delle feste natalizie, alcuni dei loro panettoni. Pierpaolo Pretelli non ha perso un minuto del format tv condotto dalla sua fidanzata, Giulia Salemi, e sui social ha espresso tutto il suo orgoglio nei suoi confronti.

I due stanno insieme dal 2020 (quando la loro storia ha avuto inizio nella casa del GF Vip) e hanno assicurato che nel 2022 vi saranno per loro importanti novità. I due sono pronti a sposarsi o a costruire una famiglia? Al momento sulla questione tutto tace.

