Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno postato sui social la loro foto a tema natalizio e hanno svelato alcuni retroscena della gravidanza.

Più felici che mai Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno posato per uno scatto a tema natalizio. Tra un paio di mesi la coppia darà il benvenuto a quello che sarà il loro primo figlio e a Gente i due hanno svelato alcuni retroscena sul bebè in arrivo e la gravidanza.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la gravidanza

Dopo un anno d’amore e la convivenza, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia saranno presto genitori. I due hanno confessato a Gente che il nome del piccolo in arrivo potrebbe essere Leonardo o Lorenzo e hanno dichiarato come sarebbe proceduta la gravidanza durante i primi mesi (quando ovviamente la notizia era top secret). “Sono stata sempre a letto perché quando mi alzavo avvertivo nausea, giramenti di testa. Appena sono entrata nel quarto mese ho iniziato a migliorare fino a stare bene“, ha dichiarato Clizia, che sta per diventare mamma per la seconda volta (dalla sua precedente unione con Francesco Sarcina ha avuto la sua prima figlia, Nina).

“La prima volta che ho sentito il battito mi sono commosso. Sto provando un mix di gioia, serenità, gratitudine. Vorrei bruciare le tappe perché è una vita che aspetto questo momento”, ha dichiarato invece Paolo Ciavarro, entusiasta di poter presto diventare papà per la prima volta.

