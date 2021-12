Il biografo Christopher Andersen ha lanciato un gossip bomba sul Principe William: lui e Britney Spears avrebbero avuto un flirt online.

Mentre il Principe William e sua moglie Kate Middleton festeggiano il loro decimo Natale come marito e moglie, il biografo reale Christopher Andersen ha lanciato una notizia bomba sul primogenito di Diana e sulla sua vita sentimentale. In passato William avrebbe avuto una liaison “online” con nientemeno che l’ex Reginetta del Pop Britney Spears.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Principe William

William e Britney Spears sono stati insieme?

Il biografo Christopher Andersen nel suo libro “Brother and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry e Meghan” (e di cui alcuni passi sono stati presto riportati dal Daily Express e dai principali media internazionali) ha svelato che in passato il Principe William avrebbe avuto un rapporto “online” con l’ex Reginetta del pop Britney Spears (da tempo caduta in disgrazia a causa di alcuni problemi psicologici e della lunga querelle con suo padre Jaime Spears).

I due diretti interessati chiaramente non hanno mai confermato né smentito la notizia e non è dato sapere se la loro presunta liaison abbia avuto ulteriori sviluppi al di fuori dello schermo del computer. Prima o poi emergerà la verità sulla vicenda? E come l’avrà presa Kate Middleton?

Riproduzione riservata © 2021 - DG