Durante la terapia di coppia con sua moglie Chiara Ferragni, Fedez ha svelato un retroscena sconcertante della sua infanzia.

In The Ferragnez – La Serie, Fedez ha svelato per la prima volta un retroscena inedito della sua infanzia. Il rapper avrebbe infatti scoperto che il dentista da cui era solito recarsi da bambino sarebbe stato un pedofilo. L’uomo, in seguito alla denuncia e alla scoperta dei suoi abusi, si sarebbe tolto la vita.

“A un certo punto sparisce. I miei cercavano di prendere appuntamento col dentista. E lui non c’era. Guardano uno speciale in televisione e scoprono che era un pedofilo. Da lì a poco questa persona si è uccisa. Sono consapevole che non è successo altro. Non ho subito una violenza pesante”, si sente dire dal rapper al suo terapista all’interno della serie su Prime Video.

Fedez

Fedez: il dentista

Per la prima volta parlando delle difficoltà avute da bambino nel “mantenere il controllo” Fedez ha svelato un retroscena inedito della sua infanzia. Il dentista del rapper infatti si sarebbe tolto la vita dopo aver subìto una denuncia per abusi su minori. Il rapper ha voluto raccontare la vicenda nell’episodio della serie In your shoes.

Le puntate della serie sono intervallate da numerosi momenti in cui il rapper e sua moglie Chiara Ferragni affrontano la terapia di coppia nello studio dello psicoterapeuta Leone Baruh e questa volta la confessione di Fedez ha lasciato i suoi fan a bocca aperta.

