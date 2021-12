A pochi giorni dall’uscita di The Ferragnez – La serie, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato via social un’importante sorpresa per i fan.

Chiara Ferragni e Fedez hanno svelato via social alcuni dettagli del loro “Ferragnez bus”, un pullman a tema (dedicato alla loro serie, uscita il 9 dicembre su Prime Video) con divanetti di velluto e albero di Natale rosa shocking. La coppia si è mostrata attraverso le stories via social mentre faceva un giro per Milano a bordo del mezzo, e i due hanno annunciato ai fan che al suo interno verranno trasmessi alcuni spoiler delle ultime puntate della serie (in uscita dalle prossime settimane).

Chiara Ferragni e Fedez: il bus personalizzato

Fedez e sua moglie hanno svelato che il bus dedicato alla loro serie su Prime Video farà tappa in alcuni punti di Milano e potrà ospitare al suo interno i fan (che potranno così vedere alcune anteprime sulle ultime puntate della serie). Il bus sarà in giro per Milano sabato 11 e domenica 12 dicembre e fermerà a Castello Sforzesco, Cadorna, Corso Magenta, Duomo e San Babila.

Il bus targato The Ferragnez è a due piani e al suo interno sono presenti divanetti in pelle e maxischermo dove potersi godere alcune scene della serie.

