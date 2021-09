Su Amazon Prime Video arriva The Ferragnez – La serie: dalla data di uscita alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Fedez e Chiara Ferragni sbarcano su Amazon Prime Video: è stata infatti annunciato The Ferragnez – La serie. Il legame tra la piattaforma streaming e la coppia composta dal rapper e dall’influencer è sempre più forte: Fedez lo si era già visto come concorrente di Celebrity Hunted e come presentatore di LOL – Chi ride è fuori, Chiara Ferragni era stata invece la protagonista del docufilm Chiara Ferragni: Unposted, pellicola che era stata presentata al Festival di Venezia del 2019. Ora arriva la docu-serie sulla loro vita e certamente i loro tanti fan non vorranno perdersela.

The Ferragnez: quando esce su Amazon Prime Video?

Ma su Amazon Prime Video quando esce The Ferragnez? L’uscita della serie TV è prevista per la fine del 2021, più precisamente i vari episodi verranno rilasciati sulla piattaforma streaming nel mese di dicembre e la docu-serie potrà essere vista in tutti i 240 Paesi in cui è attivo il servizio.

Chiara Ferragni e Fedez

D’altronde la fama della coppia e in particolare quella di Chiara Ferragni non si limita alla sola Italia, ma i loro fan sono in tutto il mondo: Amazon Prime Video ha per questo deciso di puntare su di loro e realizzare questa docu-serie.

The Ferragnez, le puntate: anticipazioni

The Ferragnez è composto da 8 episodi che raccontano la vita di Chiara Ferragni e di Fedez tra la fine del 2020 e primi mesi del 2021, quando l’infleucer era in attesa della seconda figlie e in cantante era impegnato al Festival di Sanremo insieme a Francesca Michielin.

La serie TV indaga, oltre che sull’aspetto pubblico della vita dei due, anche sulla loro sfera privata cercando di farli conoscere al meglio ai loro tanti fan. A raccontare la vita di Chiara Ferragni e Fedez ci sono anche i loro parenti e amici.