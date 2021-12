A 30 anni da quando gli è stato diagnosticato il Parkinson il celebre attore Michael J Fox ha svelato com’è convivere con la malattia.

Proprio mentre si trovava all’apice della sua carriera di attore Michael J Fox ha dovuto rinunciare ai suoi sogni a causa del terribile dramma che lo ha investito: la diagnosi di Parkinson. Per la prima volta, a 30 anni dalla terribile notizia, l’attore di Ritorno al futuro ha svelato com’è cambiata la sua vita.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/realmikejfox/

Michael J Fox: il Parkinson

In un’intervista ad AArp Michael J. Fox, oggi 60enne, ha svelato alcuni retroscena della sua convivenza con la malattia e delle rinunce che ha dovuto fare a causa di essa, senza mai abbandonare la sua positività. “Nonostante questo (il Parkinson, ndr) mi ritengo una persona felice, non ho pensieri morbosi e non temo la morte. Affatto”, ha svelato l’attore, e ancora: “Ricordo che mentre attraversavo un brutto periodo ebbi un’intuizione su mio suocero, che era morto e che durante la sua vita ha sempre abbracciato la gratitudine, l’accettazione e la fiducia.”

Michael J. Fox ha deciso di utilizzare la malattia a proprio vantaggio e nonostante abbia dovuto rinunciare a gran parte dei ruoli che gli sarebbero stati offerti, ha partecipato ad alcune fiction e serie tv famose (come Scrubs o The Good Wife) dove ha utilizzato le problematiche scatenate dal Parkinson per interpretare personaggi affetti da tic nervosi o dal disturbo ossessivo compulsivo.

“Quando non sono riuscito a recitare nel mondo in cui ero abituato ho trovato nuovi modi. Ma poi ho raggiunto il punto in cui a volte non potevo far affidamento sulla mia capacità di parlare il che voleva dire non recitare in modo tranquillo così l’anno scorso ho mollato”.

La vita privata dell’attore

L’attore è riuscito a trovare la serenità anche grazie alla sua splendida famiglia: al suo fianco sono infatti sempre presenti la moglie, Tracy Pollan, e i loro quattro adorati figli.

